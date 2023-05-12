موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالمحافظات

يترقب أولياء الأمور والطلاب موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بعد الانتهاء من الامتحانات خلال الأيام الماضية، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات واستكمال المراجعات في مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات.

موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

وتعمل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظات للانتهاء من تصحيح المواد ورصد الدرجات لتحديد موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في كل محافظة وفق الخطة الزمنية التي تضعها كل مديرية للتربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالمحافظات

وأكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 يكون بعد الانتهاء من تصحيح المواد، خاصة أن الامتحانات انتهت الأربعاء 10 مايو الماضي، ويتم تصحيح المواد وبعدها رصد الدرجات وسيتم إعلان النتيجة بعد الانتهاء من المراجعات في الكنترول واعتمادها.

طرق معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023

ويستطيع الطلاب معرفة نتيجة الصف الخامس الإبتدائي 2023 من خلال عدة طرق والتي من بينها الدخول علة رابط البوابة الإلكترونية للمحافظة التابع لها الطالب، أو التوجه إلى مدرسة الطالب مباشرة، فور إعلان النتيجة.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 بالمحافظات

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للمحافظة التابع لها للحصول على النتيجة ومن بين هذه المحافظات ما يلي:

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة القاهرة من خلال الرابط.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة الجيزة من خلال الرابط.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي في محافظة الإسكندرية من خلال الرابط.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة كفر الشيخ من خلال الرابط.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة المنوفية من خلال الرابط.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة المنيا من خلال الرابط.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة الشرقية من خلال الرابط.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة الغربية من خلال الرابط.