روسيا: تضرر خطوط الغاز والكهرباء في بلجورود نتيجة هجوم أوكراني

قال حاكم منطقة بلجورود الروسية الواقعة على الحدود الأوكرانية، اليوم الأحد، إن قصفًا أوكرانيًا للمنطقة الليلة الماضية ألحق أضرارًا بخط لأنابيب الغاز وخطوط الكهرباء، إضافة إلى منزل في قرية سبوداريوشينو، وذلك حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية» عن وكالة «رويترز».

وكتب الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تيليجرام أن «الأهم أنه ليس هناك ضحايا».

ومنطقة بلجورود واحدة من عدة مناطق في جنوب روسيا، تعرضت لهجمات مستهدفة مخازن وقود وذخيرة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

ولا تعلن كييف مسؤوليتها عن هجمات داخل روسيا وعلى الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا، لكنها قالت في الآونة الأخيرة إن تدمير البنية التحتية بمثابة استعداد لهجوم بري مزمع.