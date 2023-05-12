ما هي أفضل دولة عربية تصنع شاورما؟.. حفاوة على تويتر بإجابة سفيرة أمريكية

أصبح مقطع فيديو للسيناتور بوب بوب مينينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي، يسأل فيه عن أفضل مكان يأكل فيه الشاورما في دول الشرق الأوسط، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطرافته.

وشهد شاهدٌ من الكونجرس .. الشاورما الاردنية تكسب ???? pic.twitter.com/X0LuxgMs5e — Amal Alharithiأمل الحارثي (@amal_alharithi) May 10, 2023

تداول مقطع الفيديو على تويتر

وظهر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ في الكونجرس الأمريكي، في فيديو على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، خلال جلسة استماع لمرشحة الإدارة الأمريكية لمنصب السفير في الأردن، يائيل لمبرت.

عضو الشيوخ يسأل السفيرة عن أفضل شاورما يمكنه تناولها

وسأل السيناتور في مقطع الفيديو: «أعلم أنك تعرفين بخبرتك في الشاورما، وقدمت ونشرت صور بعينات للشاورما خلال سفرك إلى الشرق الأوسط، وأعلم أنه سيكون سؤالًا حساسًا، ولكن أين أفضل شاورما في الشرق الأوسط؟».

ما علاقة الشاورما الأردنية بالسفيرة الأمريكية؟

من جانبها ردت السفيرة الأمريكية في المملكة الأردنية الهاشمية قائلة عبر الفيديو: «السيناتور هذا سؤال حساس جدًا ويمكن أن تضعني بمشكلة في المنطقة، ولكن أعتقد أنه من غير المفاجئ نظرًا إلى أين تم ترشيحي للذهاب (كسفيرة)، المنافسة قريبة، ولكن الشاورما الأردنية بدون أي شك هي أفضل شاورما في الشرق الأوسط».