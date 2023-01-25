الاعتماد على الغاز الطبيعي من شروط ترخيص محال الشاورما وفقا للقانون

أقر قانون المحال العامة اشتراطات وضوابط تشغيل وترخيص محلات الشاورما وذلك ضمن إجراءات تطبيق قانون المحال العامة، حيث لا يسمح بحفظ الأطعمة سريعة التلف إلا فى ثلاجة، والحفاظ على النظافة والمنتجات بعيدة عن التلوث.

ويجب تركيب أنظمة السباكة والخراطيم المستخدمة فى نقل المياه وصيانتها باستخدام مواد مصرح باستخدامها، والعمل على عزل دورة المياه عن مناطق تداول الغذاء أو المواد الملامسة للغذاء ،ويجب ألا يتم استخدام دورات المياه أو المباول بديل عن حوض خدمات التنظيف الذى يستخدم فى التخلص من المياه الناتجة عن عملية المسح والتخلص من النفايات السائلة المماثلة.

التشديد على النظافة

وأوضح قانون المحال ضرورة أن تكون المواد المستخدمة فى فى تصنيع الأوانى والأوعية فى محل الشاورما لاتسمح بالتلوث أواكساب لون أوطعم أو رائحة وتكون شديدة التحمل ومقاومة للتآكل ولا تمتص السوائل ، وذات وزن وسمك مناسب ويكون سطحها أملس سهل التنظيف .

وأشار قانون المحال إلى ضرورة تصميم المنشأة وتجهيزها بشكل يمنع دخول الأفات والحشرات ،مع الاستخدام الصحيح لأجهزة مكافحة الأفات بما لايجعلها مصدر للتلوث، واستخدام نوافذ وأبواب محكمة الغلق، مع ضرورة فصل أماكن النوم والمعيشة عن الموقع المستخدم للتشغيل فى المطعم ، وفى حالة بيع الأغذية خارج المبنى يجب تغطية الماكينات بمظلة باستثناء التى تبيع مشروبات معلبة .

يجب إعداد سجل بيئي للمحل

وشدد قانون المحال على أهمية توافر اشتراطات فى الأسطح الملساء للغذاء المتعددة الاستخدام ومنها أن تكون خالية من الشقوق والزوايا الحادة، وسهلة التنظيف ودون كسور ولا توجد بها تشققات ،مع أهمية إعداد سجل بيئى والاعتماد على الغاز الطبيعى والاقتصار على العمل بمواد غذائية داخل المحل، مع تصميم أنظمة التهوية والتكييف.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية بدأت تطبيق قانون المحال العامة وتلقى طلبات ترخيص الأنشطة التجارية وفق القانون الجديد.