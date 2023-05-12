قصف أوكراني على منطقتين في دونيتسك بـ5 قذائف

قصفت القوات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي في مقاطعة دونيتسك، باستخدام 5 قذائف من عيار 155 ملم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت بريطانيا، رسميا تزويد أوكرانيا رسمياً بصواريخ بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو»، فيما قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن «لندن» نقلت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا.

وأضافت «سي إن إن»، أن بريطانيا، تلقت تأكيدات من أوكرانيا بأنها لن تستخدم ضد أهداف في الأراضي الروسية، فيما أشارت الرئاسة الروسية على لسان المتحدث باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، إلى أن «موسكو» تقف موقفا سلبيا للغاية من توريد الصواريخ بعيدة المدى إلى كييف.

وأضاف بيسكوف، أن الأمر سيتطلب ردا كافيا من الجيش الروسي الذي، سيتخذ قرارات عسكرية مناسبة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.