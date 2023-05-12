أوكرانيا تقصف منطقة دونيتسك بـ9 قذائف من عيار 155 ملم

قامت القوات الأوكرانية بقصف منطقة بتروفسكي بمقاطعة دونيتسك، باستخدام 9 قذائف من عيار 155 ملم، وفقًا لوكالة الأنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي عام 2022، أعلنت السلطات في «موسكو» انضمام دونيتسك، بالإضافة إلى ثلاث مناطق أخرى، «خيرسون - لوغانسك- زابوريجيا»، إلى الأراضي الروسية، بعد استفتاء.

«موسكو»: الوضع العام تحت السيطرة

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن التصريحات حول الاختراقات الدفاعية في خطوط المواجهة لا تتوافق مع الواقع، مضيفة في بيان، إن الوضع العام تحت السيطرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، تداولت مواقع ومجموعات على «تليجرام»، أنباء عن تكثيف القوات الأوكرانية نشاطها وتكديس معدات عسكرية على عدة محاور على خط التماس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الولايات المتحدة، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال جلسة استماع في لجنة المخصصات بـ«مجلس الشيوخ»، إن «البنتاجون» يدعم فكرة محاسبة القيادة الروسية، لكن الوزارة تخشى الانتقام.

وفي إطار العقوبات الأمريكية المفروضة ضد «موسكو»، على خلفية الأزمة الأوكرانية، قال مسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن، إن «واشنطن» تدرس إجراء رفع محدود للعقوبات في إطار إبرام صفقات لتبادل الأسرى بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.