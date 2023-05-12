سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-5-2023.. مستقر

استقر مؤشر الدولار اليوم الجمعة عالميا وكان من المقرر أن يحقق مكاسبه الأسبوعية الأولى، حتى بعد سلسلة من البيانات التي أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي ودعمت حالة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف رفع سعر الفائدة الشهر المقبل، كما استقر في السوق المصرية.

ووفقا لما نشره موقع ترينيدنج إيكونمي، فتباطأ تضخم المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع إلى 4.9٪ في أبريل وانخفض إلى أقل من 5٪ للمرة الأولى منذ عامين، بينما ارتفع تضخم المنتجين أقل من المتوقع، كما قفزت مطالبات البطالة الأسبوعية إلى أعلى مستوى لها في عام ونصف الأسبوع الماضي.

أسعار الفائدة دون

ويشير الموقع إلى ضعف سوق العمل مع تباطؤ الطلب، يتم تسعير الأسواق حاليًا لفرصة بنسبة 98٪ أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو ، بينما من المتوقع خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

في سياق آخر واصل المستثمرون مراقبة المخاطر المحيطة بالقطاع المصرفي ومأزق سقف الديون الأمريكية.

سعر الدولار في مصر اليوم

فيا استقر الدولار في مصر، وسجل سعر الدولار ببنك مصر سعر 30.75 للشراء، 30.85 جنيه للبيع، في آخر تداول بالبنوك، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري سجل 30.83 جنيه للشراء، 30.93 جنيه للبيع، وسعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وسعر الدولار في بنك مصر30.75 جنيه للشراء. 30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع، وسعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع، وسعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء. 30.95 جنيه للبيع.