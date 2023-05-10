سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-5-2023 في البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-5-2023 في البنوك، إذ سجل سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، فيما سجل سعر الأقل بيعا 30.85 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء و30.96 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، عند مستوى 30.75 جنيه بالنسبة للشراء والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

واستقر سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 بالنسبة لسعر البيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار استقرارا في مصرف أبو ظبي الإسلامي بالنسبة للشراء 30.90 جنيه، أما سعر البيع فبلغ 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه بالنسبة للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

وعن سعر الدولار اليوم في بنك المشرق يسجل 30.85 جنيه للشراء، وسعر البيع يبلغ 30.95 جنيه.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وبالنسبة لسعر الدولار اليوم داخل المصرف المتحد، أعلن البنك أنّ سعر الشراء يسجل 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.