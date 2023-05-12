البيت الأبيض يتعهد بحل أزمة نقص الأسلحة في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي «أنتونى بلينكن»، تعهد بلاده ببذل قصارى جهدها لتعويض نقص الأسلحة في أوكرانيا إذا أبلغت كييف واشنطن بذلك.

تعويض نقص الأسلحة في أوكرانيا

وقال بلينكن، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، إن «الغرب لم يزود القوات المسلحة الأوكرانية بما يكفي من العربات المدرعة لشن هجوم مضاد»، مضيفا أن هناك تواصلا يوميا مع أوكرانيا وتحالف من الدول للتأكد من حصول نظام كييف على الدعم اللازم والكافي.

إمدادات الولايات المتحدة كييف بالأسلحة

وأشار إلى أنه إذا كان هناك نقص في الأسلحة والذخيرة، ستقوم كييف بإبلاغنا على الفور وسنبذل قصارى جهدنا لتنفي المطالب الأوكرانية المتعلقة بالتسليح.