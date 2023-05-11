صندوق النقد يحذر من مخاطر تخلف أمريكا عن سداد ديونها.. وبايدن يحاول

أصدر صندوق النقد الدولي بياناً، مساء اليوم الخميس، حذر فيه الولايات المتحدة الأمريكية من التخلف عن سداد ديونها، في ظل اقتراب المهلة النهائية لرفع البلاد سقف الدين أو تعليقه، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جاهداً من أجل حل الأزمة الراهنة.

تداعيات خطيرة مرتقبة

وكشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في إفادة صحفية: «تقييمنا يفيد عن تداعيات خطيرة للغاية مرتقبة، ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل على الاقتصاد العالمي أيضا، في حال تخلفت الولايات المتحدة عن السداد» مع دعوتها جميع الأطراف المعنية بضرورة حل الأزمة بشكل عاجل.

مطالبات بتوخي الحذر

وتابعت كوزاك: «يتعين على السلطات الأميركية توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأميركي، بما في ذلك البنوك الإقليمية، والتي يمكن أن تظهر .. في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة».

ضغط من قبل الرئيس دون جدوى

ويضغط الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن على المشرعين الجمهوريين من أجل الإسراع في رفع سقف ديون البلاد 31.4 تريليون دولار، أو حدوث ركود في اقتصاد أمريكا أكبر اقتصاد في العالم، وقد التقى الرئيس الأمريكي رئيس مجلس النواب، كيفن ماكارثي، هذا الأسبوع، لكن لم يحدث أي تغيير حتى الآن، فيما سيلتقيه مجدداً غداً الجمعة من أجل حل هذا الأزمة.

شروط الجمهوريون على بايدن

ويضع الجمهوريين شرطا في الكونجرس وهو موافقة بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية قبل أن يوافقوا هم على رفع سقف الدين مما يتيتح للحكومة اقتراض مزيد من الأموال، ويأتي هذا بعد 11 يوم من تحذيرات أصدرتها وزير الخزانة الأمريكية، جانبت يلين من احتمالية عدم قدرة أمريكا سداد ديونها بداية من أول يونيو المقبل.