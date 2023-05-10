10 دول في أمريكا الجنوبية والشمالية يمكن للمصريين السفر إليها دون تأشيرة

يمكن لجواز السفر المصري السفر إلى دول محددة في أمريكا الشمالية والجنوبية، دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة من السفارة، من خلال الحصول على التأشيرة عند الوصول أو استخراج تأشيرة إلكترونية يمكن الحصول عليها عبر الإنترنت.

دول يمكن دخولها دون الحصول على تأشيرة مسبقة

ويعد مؤشر «باسبور إندكس»، من بين أكثر المؤشرات العالمية مصداقية وشهرة، حيث يقدم تفاصيل حول الدول التي يمكن لحاملي جوازات السفر المصرية دخولها دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، فقط باستخدام جواز السفر المصري.

ويستطيع المصريون السفر إلى 10 دول في أمريكا الشمالية والجنوبية دون فيزا للمصريين أو بتأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول وهي:

1 – دومينيكا: ويدخلها المصريون دون تأشيرة لمدة 21 يوما.

2 – سانت فينسنت والجرينادين: ويستطيع المصريون الإقامة فيها دون تأشيرة لمدة 30 يوما.

3 – هايتي: دون تأشيرة لمدة 90 يوما.

4 – الإكوادور: دون تأشيرة لمدة 90 يوما.

5 – سانت كيتس ونيفيس: بدون تأشيرة لمدة 90 يوم.

6 – نيكاراجوا: تمنح المصريين تأشيرة سياحية لمدة 90 يوما عند الوصول مقابل 5 دولارات أمريكية.

تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول

7 – بوليفيا: تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول لمدة 90 يوما مقابل 53 دولارا أمريكيا.

8 – سورينام: تحتاج إلى تأشيرة إلكترونية.

9 – بورتوريكو: دون تأشيرة لمدة 3 أشهر.

10 – كوبا: من خلال الحصول على بطاقة سياحية من السفارة الكوبية مدتها 30 يوما.