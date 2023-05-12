وزيرة خارجية أستراليا تبدأ زيارة رسمية للفلبين الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الشئون الخارجية الفلبينية، أن وزيرة الخارجية الأسترالية «بيني وونج»، ستبدأ زيارة رسمية للبلاد الأسبوع المقبل تستغرق أربعة أيام.

زيارة وزيرة خارجية استراليا الى الفلبين

وأضافت الوزارة، في بيان لها نقلته قناة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم، أن زيارة وونج للفلبين ستبدأ 16 مايو الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه وجاءت بناء على دعوة من وزير الخارجية الفلبيني «إنريكي مانالو».

وأشارت إلى أن الوزيرين سيناقشان خلال هذه الزيارة مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الشراكة الدفاعية والأمنية والتعاون من أجل التنمية والتجارة والاستثمار بالإضافة إلى العلاقات بين الشعبين.

علاقات أسترالية فلبينية

وأكدت الوزارة، أن هذا الاجتماع سيسمح للفلبين وأستراليا بتقييم الوضع الحالي لعلاقاتهما الثنائية ورسم مسار لمزيد من التعاون، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستكون الأولى لوونج منذ توليها منصب وزيرة الخارجية في شهر مايو 2022 عقب انتخاب حكومة حزب العمال برئاسة «أنتوني ألبانيز».