سفير الفلبين في مصر والسودان: تعاونا مع مصر منذ اللحظة الأولى لإجلاء رعايانا

أكد عز الدين طاغو سفير الفلبين في مصر والسودان من داخل معبر أرقين، أنه منذ اللحظة الأولى وبعد تلقي بعض الرسائل من مواطنين في السودان قامت الفلبين بالتنسيق مع وزارة خارجية مصر، وبخاصة مكتب الشؤون القنصلية برئاسة السفير إسماعيل خيرت، الذي كان متفاهما من اللحظة الأولى وأبلغ بالمتطلبات وتم الاتفاق على الإجراءات المطلوبة من أجل دخول اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى مصر.

815 فلبيني في السودان

وأضاف «طاغو» في حواره المذاع على القناة الأولى: «رصدنا 815 فلبينيا في السودان، وهناك من قال إنه يريد البقاء في السودان، لأن العديد منهم يعملون في السودان عديدة، وإلى الآن أخرجنا 507 فلبينيين من السودان إلى معبر أرقين».

53 فلبينيا في معبر قسطل

وتابع سفير الفلبين في مصر والسودان من داخل معبر أرقين: «هناك 53 فلبينيا موجودين في معبر قسطل الذي يبعد بساعتين عن هذا الموقع، وهذه الأرقام قابلة للزيادة، ونحاول أن نبعث لاجئي الفلبين عبر حافلات أخرى إلى بورتسودان، وحوالي 40 فلبينيا موجودين في الخرطوم يسألون المساعدة منا».