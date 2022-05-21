انتخابات تشريعية في استراليا.. 17.2 مليون ناخب يختارون 151 نائبا برلمانيا

أدلي الأستراليون، اليوم السبت، بأصواتهم لانتخاب أعضاء برلمان البلاد قد يؤدي إلى عودة «حزب العمال» المعارض إلى الحكم، وسيختار نحو 17.2 مليون ناخب ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعدا في مجلس النواب لمدة 3 سنوات.

وكان أحدث استطلاعين للرأي نُشرا قبل الانتخابات، أظهرا تقدم «العمال» عن المحافظين بـ6 نقاط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تجديد 40 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76

وسيجري تجديد 40 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 لمدة 6 سنوات، وفتحت مراكز الاقتراع في أستراليا، أبوابها في الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي «الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة»، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

زعيم «العمال» أنتوني ألبانيز يطلب من الناخبين منحه فرصة

وفي وقت سابق، طلب زعيم «العمال» أنتوني ألبانيز من الناخبين في بلاده منحه فرصة، واصفا رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون بـ أكثر شخص إثارة للانقسام رأه في حياته.

وطلب موريسون، من الناخبين إعادة انتخاب حكومته الائتلافية الليبرالية الوطنية من يمين الوسط، بعد 3 سنوات هيمن عليها فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والكوارث المناخية واتهامات بعدم النزاهة، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.