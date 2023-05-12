وزير الرياضة يفتتح مهرجان الألعاب المائية بسوما باي بالغردقة

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مهرجان الألعاب المائية بسوما باي بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الذي يقام خلال الفترة من 8 حتي 15 مايو الجاري.

حفل افتتاح مهرجان الألعاب المائية

حضر حفل افتتاح المهرجان كل من الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، والمهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة «سوما باي».

يتضمن مهرجان الألعاب المائية بطولة كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة، وتصفيات كرة الماء الشاطئية، وكأس العالم للسباحة الفنية.

أكد وزير الشباب والرياضة على توجه الدولة المصرية لاستضافة مختلف المنافسات الدولية على مدار العام وتنظميها على أعلى مستوى داخل المنشآت الرياضية التي تتميز بها البلاد، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في مهرجان الألعاب المائية من مختلف دول العالم.

دور الرياضة في الترويج للسياحة المصرية

ولفت وزير الرياضة إلى دور تلك البطولات في الترويج للسياحة بمصر، والحرص على إقامتها في المحافظات والمدن السياحية، مشيداً بالعلاقة الوطيدة التي تربط الاتحاد الدولي بنظيره المصري وحرصه على التعاون وإسناد تنظيم فعالياته الدولية لمصر ثقةً في الإمكانيات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها.

من جهته، وجه حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة لدعمه الدائم، معرباً عن ثقته في تحقيق النجاح على المستوى التنظيمي لهذا المهرجان والذي سيشهد منافسة كبيرة بين جميع المشاركين.