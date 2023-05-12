الشرطة الباكستانية تحظر التجمعات خلال محاكمة رئيس الوزراء السابق عمران

فرضت الشرطة الباكستانية أمرا طارئا يحظر التجمعات حيث من المتوقع أن يتوجه أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان في مسيرة اليوم الجمعة، إلى العاصمة «إسلام أباد» في الوقت الذي سيمثل فيه خان أمام المحكمة في جلسة استماع.

تضامن الشعب الباكستاني مع رئيس الوزراء السابق

ونقل راديو شبكة «تشانيل نيوز آشيا» في نشرته الناطقة بالإنجليزية عن حزب حركة «الإنصاف» الباكستانية الذي يتزعمه خان، أن الآلاف من الباكستانيين السلميين من جميع أرجاء البلاد سيتجمعون في العاصمة «إسلام أباد» تضامنا مع زعيمهم.

محاكمة رئيس الوزراء الباكستاني السابق

وأضاف الراديو أن خان البالغ من العمر 70 عاما سيمثل أمام محكمة إسلام أباد العليا الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي لجلسة استماع بشأن الاستئناف على دعوى مكافحة الفساد الموجهة ضده.

وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيس حركة «الانصاف» الباكستانية ورئيس الوزراء السابق «عمران خان» بسبب قضية احتيال تتعلق بأراض، مما دفع أنصاره لاقتحام عدد من المباني العسكرية والأصول الحكومية واضرام النيران فيها.

يذكر أنه تمت الإطاحة بخان من السلطة العام الماضي إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته، ومنذ ذلك الحين، يحشد أنصاره للتظاهر في عدة مدن باكستانية ضد الحكومة الجديدة بقيادة «شهباز شريف»، معتبرا أن إزاحته عن السلطة «غير قانونى».