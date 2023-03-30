«تويتر» تحجب حساب حكومة باكستان في الهند

عمل موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر»، على حجب حساب الحكومة الباكستانية في الهند، في ظل استجابة لطلب قانوني، بحسب بيان نشره موقع التواصل الاجتماعي، ونشرت وكالة أنباء رويترز هذا القرار.

حجب الحسابات من قبل شركة تويتر

تعمل شركة تويتر، على حجب حسابات كاملة في حالة تقديم طلبات قانونية، ويتم تنفيذ هذا الأمر في شكل يماثل تنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم، وأشارت التحقيقات إلى أن حساب حكومة باكستان على تويتر غير متاح للتفاعل مثل الدول الأخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

عدم الرد من الحكومة

ولم تصدر شركة تويتر التي يمتلكها حاليا رجل الأعمال الكندي إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، أي قرارا للرد بشأن حجب حساب حكومة باكستان في الهند.