الإنتاج الحربي: تصنيع أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم بمصر

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، أحد المصانع التابعة للوزارة، والذي قام الوزير بزيارته منذ أيام قليلة في زيارةٍ مُخططة ضمن سلسلة الجولات التفقدية التي يحرص على تنفيذها بغرض المتابعة الدورية لسير العمل بالجهات التابعة.

كانت وزارة الإنتاج الحربي قد أعلنت يوم 2 مايو الجاري، تفقد الوزير للمصنع وإجرائه جولة ميدانية ولقاءات مع عدد من العاملين.

منتجات حربية متنوعة لمصنع 200 الحربي

ويُعتبر مصنع «200 الحربي» قلعة من قلاع الصناعات العسكرية لتلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من منتجاته المختلفة حيث قام بتصنيع الدبابة (M1A1)، ويُنتج المركبة المدرعة المصرية «سينا 200» إلى جانب تصنيع شاسيه المركبة الأورال وكباري الاقتحام السريع إضافةً إلى العمل على بدء تصنيع واحدة من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم وهي منظومة الهاوتزر «K9 A1 EGY»، بحسب بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي قبل قليل.

ويلبي مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات احتياجات وزارة الداخلية من عربات نقل الجنود والسواتر الواقية من الرصاص.

وحسب وزارة الإنتاج الحربي؛ فإن مصنع 200 الحربي له دور رائد في مجال الصناعات الثقيلة المدنية حيث يشارك في تنفيذ خطة الدولة للتوسع في إنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص المصري كما يساهم في تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار بالإضافة إلى دور مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في تجهيز عربات الشباب المتنقلة وتصنيع خزانات الوقود والمياه والجمالونات المعدنية.

وقال الوزير، إن الهدف من إجراء هذه الجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة هو الاطمئنان على طبيعة سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع لتكوين رؤية واضحة لكل شركة ووحدة إنتاجية تهدف إلى التطوير بما يلائم طبيعتها وتحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لديها إلى جانب الاطلاع على المؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء والموقف الحالي للعقود الجاري تنفيذها.

توجيهات رئاسية بتوطين الصناعات الدفاعية

وأكد حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتوطين الصناعات الدفاعية وتعميق التصنيع المحلى إجمالا وتعزيز دور الوزارة في تنفيذ المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية بالاستفادة من إمكانياتها التكنولوجية وكوادرها البشرية المُخلصة التي تمكّنها من إنجاز مختلف المشروعات الموكلة إليها في التوقيتات المحددة وبأعلى مستويات الجودة.

ولم تقتصر الجولة التفقدية على لقاء المسئولين بالمصنع ولكن حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على مخاطبة العاملين بشكلٍ مباشر وسؤالهم عن العملية الإنتاجية والتحديات التي تواجههم خلال العمل، قائلا للجميع إن «الدولة المصرية لم تبخل على المصنع بأي دعم لذا فنحن نتوقع منكم الكثير خلال الفترة المقبلة وينبغي على كل عامل أن يعي جيدًا قيمة وأهمية ما يشارك في إنتاجه»، مؤكدًا على ثقته في الكوادر البشرية للمصنع الذي يضم نخبة من المهندسين والعاملين المدربين.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هناك مُخططات كبرى طموحة للعمل على تطوير مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ورفع مستوى إمكانياته التصنيعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الزيارة المفاجئة والتي ارتكزت على المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والالتزام بإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع وتشجيع البحث العلمي والإبداع.

رافق الوزير خلال جولته المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.