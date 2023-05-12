 تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 747 شاحنة و114 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 356 شاحنة و92 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 391 شاحنة و22 سيارة.

مغادرة العبارة أمل

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين بوسيدون أكسبريس والحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون أكسبريس والحرية 2 وغادرت العبارة أمل.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و265 شاحنة حيث استقبل الميناء السفن الثلاث وهي ايلة، سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية «وصول / سفر» للسفينتين بريدج ايلة.

وصول وسفر 1270 راكبا

كما يستعد ميناء السويس لمغادرة السفينة النوي أكسبريس فارغة متجهة إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1270 راكبا بموانيها.