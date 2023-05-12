تعرف على صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج في يوم الجمعة

خير الأفعال في يوم الجمعة، الإكثار من الصلاة على النبي، ومن أبرز ما يهم العديد من المواطنين هي صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج، ولا يمكن إنكار أن يوم الجمعة من خير أيام الأسبوع وهو بمثابة العيد الأسبوعي للمسلمين، وذلك لما في هذا اليوم من خير وبركة، فضلا عن أن الله خص هذا اليوم بساعة استجابة لكل دعاء يدعو به المؤمن ربه.

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج

وعن موضوع صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج، أوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن هناك العديد من صيغ الصلاة على النبي، حيث جاء في الفتوة: «ظهرت في الأمة الصيغ المتكاثرة للصلاة على النبي؛ كالصلاة العلوية، الصلاة المشيشية، وصلاة النور الذاتي، والصلوات القادرية، والصلاة الذاتية، والصلاة الأسبقية، والصلاة النورانية، والصلاة العظيمية وغيرهم».

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج يوم الجمعة

أما عن صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج، فأوضحت الإفتاء أن أفضل صيغة تستعمل في هذا الشأن هي: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وروح الأرواح وسر بقائها، وعلى آله وصحبه وسلم».

ولابد من الإشارة أن صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج سالفة الذكر، هي واحدة من أفضل صيغ الصلاة على النبي التي يمكن استعمالها في هذا الشأن، لكنها ليست الوحيدة، فهناك عدد من الصيغ الأخرى للصلاة على النبي من أجل قضاء الحوائج، منهم على سبيل المثال: «اللَّهُمَّ صلّ صلاةً كاملةً وسلّمْ سلامًا تامًا على نبي تنحلُ به العقدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقْضَى به الحوائجُ وتُنَالُ به الرغائبُ وَحسنُ الخَوَاتِيم ويُستسقى الغمامُ بوجههِ الكريمِ وعلى آلهِ».