في يوم الجمعة.. صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج

يهتم عديد من المواطنين بمعرفة صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج، خاصة في يوم الجمعة، فهذا اليوم هو خير أيام الأسبوع، وهو بمثابة العيد الأسبوعي للمسلمين، ومن خير الأعمال التي على المسلم المواظبة عليها خلال ساعات هذا اليوم المبارك، هي الصلاة على النبي، لما لها من فضل كبير.

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج

أوضحت دار الإفتاء المصرية، في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج، إذ ذكرت: «ظهرت في الأمة الصيغ المتكاثرة للصلاة على سيد الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وعلى عترته الطاهرة؛ كالصلاة العلوية، لعلي بن أبي طالب، الصلاة المشيشية للقطب السيد عبد السلام بن مشيش، وصلاة النور الذاتي للقطب السيد أبي الحسن الشاذلي، والصلوات القادرية للقطب السيد عبد القادر الجيلاني، والصلاة الذاتية للقطب السيد إبراهيم الدسوقي، والصلاة الأسبقية للقطب السيد أحمد الرفاعي، والصلاة النورانية للقطب السيد أحمد البدوي، والصلاة العظيمية لسيدي أحمد بن إدريس، وغيرهم».

صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحاجة

أشارت دار الإفتاء إلى أن صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج هي: «اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وروح الأرواح وسر بقائها، وعلى آله وصحبه وسلم».

وهي ليست الوحيدة ضمن صيغة الصلاة على النبي لقضاء الحوائج، بل يمكن أيضا ترديد: «اللَّهُمَّ صلّ صلاةً كاملةً وسلّمْ سلامًا تامًا على نبي تنحلُ به العقدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقْضَى به الحوائجُ وتُنَالُ به الرغائبُ وَحسنُ الخَوَاتِيم ويُستسقى الغمامُ بوجههِ الكريمِ وعلى آلهِ».