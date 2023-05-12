محافظ أسيوط: رصف 7 شوارع بحي شرق ضمن خطة تطوير وتجميل الأحياء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف لرفع كفاءة الشوارع بالمراكز والأحياء وفقاً للخطة الاستثمارية وخطة رد الشيء لأصله.

رصف 7 شوارع

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم رصف 7 شوارع بنطاق حي شرق، بينها شوارع محمد عباس وزمزم وعبد الخالق شاكر وأحمد ماهر والجلاء والعاشر من رمضان، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ولتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق عقب إزالة رفع المخلفات والمعوقات والإشغالات.

المتابعة الدورية

ولفت إلى استكمال رصف باقي الشوارع بنطاق الحي، وفقا للخطة الموضوعة مسبقا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة الدورية والإشراف المباشر لمراحل أعمال الرصف والتطوير الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع والميادين بالمحافظة، للتأكد من التنفيذ وفقا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق.