«النقل» تعلن موعد الانتهاء من تطوير برج إشارات قطاع «بني سويف - أسيوط»

كثفت وزارة النقل، عن أعمال تطوير نظم الإشارات على مختلف خطوط السكة الحديد، ومنها خط الوجه القبلي، في إطار خطتها لتطوير منظومة السكك الحديدية، وزيادة معدلات الأمان ومراقبة القطارات، بتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني لرفع مستويات السلامة والحد من تدخل العنصر البشري.

المشروع من 15 برج رئيسي

وفقًا لتقرير رسمي لوزارة النقل، من المخطط الانتهاء من مشروع تطوير نظم إشارات السكك الحديدية بخط قطاع «بني سويف - أسيوط» بالكامل بطول 250 كيلومتر، في شهر يونيو المقبل، بتحويلها إلى النظام الإلكتروني لرفع مستويات السلامة والأمان، ويتكون المشروع من 15 برج رئيسي و24 برج ثانوي و86 مزلقان، وبلغت حتى الآن نسبة التنفيذ 94%

وأشار التقرير إلى أن وزارة النقل، لديها تعاون وثيق مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي الـ«EIB»، في عدد من المشروعات الخاصة بالسكة الحديد مثل تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط «طنطا / المنصورة/ دمياط» وتجديد أعمال هندسة السكة من «طنطا / المنصورة» وازدواج السكة من «المنصورة / دمياط»، فضلاً عن شراء 14 ماكينة أجناس مختلفة + 12 موتور ونش.

إنشاء مركز تحكم رئيسي لخط «القاهرة - الإسكندرية»

ونوهت إلى الانتهاء من تجديد السكك وتطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات وإنشاء مركز تحكم رئيسي لخط «القاهرة - الإسكندرية» للسكة الحديد، كما سيتم الانتهاء من أعمال خط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كم وبلغت نسبة التنفيذ 84%.