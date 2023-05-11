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عضو «أمناء الحوار الوطني»: نؤدي مهمة وطنية في عمل يقدم لأول مرة

كتب:

محمد عزالدين
11:43 م | الخميس 11 مايو 2023
الدكتورة فاطمة سيد أحمد

الدكتورة فاطمة سيد أحمد

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يرسل رسائل عدة، فنحن نؤدي مهمة وطنية، في عمل لم يسبق له أداء من قبل، يقوم على شكل مؤسسي حديث تبنى عليه حوارات مستقبلية، بين أطياف واتجاهات وأعمار مختلفة، تنافرت في البداية ثم حدث التوافق.

الجلسة الافتتاحية تتويج لمجهود عشرة أشهر

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجلسة الافتتاحية تتويج لعشرة أشهر بذل فيها مجلس الأمناء جهدا غير عادي، لترتيب القضايا حتى يظهر المنتج كما رآه المواطنون في الجلسة الافتتاحية.

وتابعت بأنه لم يستبعد أحد من هذا الحوار، وجماله يكمن في أنه حوار مستقبلي، تبنى عليه قواعد إرساء الجمهورية الجديدة، ودخول مصر في مرحلة انتخابات رئاسية تعددية ديمقراطية، وبالتالي بجب أن ينال الجميع فرصة في الحديث ليعرف الناس كل فصيل كيف يفكر.

مراعاة التوازن في كل شيء

ولفتت إلى أن مجلس الأمناء كان حريصا على مراعاة التوازن في كل شيء بين المشاركين، واستمرت كل جلسة لأكثر من 7 ساعات، حتى تكون ضوابط القضايا ومناقشتها والتمثيل فيها به عدالة، ومحكوم بدستور الوطن وقوانين هذا الدستور، لتكون المخرجات في مصلحة الوطن والمواطن فقط.

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