عضو «أمناء الحوار الوطني»: فخورة بتمثيل المرأة في الجلسات وقدمنا أداء مبهرا

عبرت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، عن فخرها بنفسها وزميلاتها في الحوار الوطني، مؤكدة أن التجربة مثمرة، «أدينا أداء مبهرا، كلهن فضليات وأنا سعيدة بهن».

العبرة بالأداء

وأضافت خلال استضافتها في برنامج «الحوار الوطني» على قناة «إكسترا نيوز» مع الإعلامية خلود زهران، أن العبرة ليست بعدد النساء المشاركات في الحوار الوطني ولكن العبرة بالأداء.

وأوضحت أن هناك توافقا بين السيدات فيما تكون التجاذبات في حدود الاحترام والتقدير وعدم تجاوز أحد في حق الآخر.

واستشهدت بأداء زميلاتها المبهر مثل أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وريهام باهي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.

تمثيل المرأة في الحوار الوطني

وأعربت عن رضاها بتمثيل المرأة في جلسات الحوار الوطني، وقالت: «أنا راضية إذا أخدنا حقنا وسأكون غير راضية إذا كان أداؤنا لم يوف المرأة حقها ولم يثبت حقها في الحوار».