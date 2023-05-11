تحالف الأحزاب السياسية يشكر الرئيس السيسي على الدعوة إلى الحوار الوطني

اقترح تحالف الأحزاب السياسية المصرية، إرسال برقية شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعوته للحوار الوطني، وما جاء في الحوار والمحاور التي يتناقش فيها المشاركون.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب السياسية المصرية، بمقر حزب إرادة جيل بوسط البلد.

ووجه المهندس محمد أبوالعلا رئيس حزب العربي الناصري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الرئيس السيسي قادر البلاد في ظروف عصيبة.

وقال «أبوالعلا» خلال كلمته باجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسياً، إن الرئيس السيسي يقود البلاد وفقا لرؤية وطنية، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية تشارك في الحوار الوطني بقوة.

المحور المجتمعي بالحوار الوطني

وشدد على أهمية التعليم والبحث العلمي في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، مؤكدا أن الدول تنهض بالعلم والمعرفة والثقافة.

ومن جانبه، قال محسن أبوسعدة رئيس حزب العمل، إن الحزب والتحالف مشاركين في الحوار الوطني، وإن الجلسة الافتتاحية تحدث فيها الجميع وشهدت الحديث في أكثر من موضوع.