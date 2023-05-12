رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«التعاون الخليجي» يرحب بتوقيع إعلان جدة بشأن السودان

كتب:

أ ش أ
12:06 م | الجمعة 12 مايو 2023
مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بتوقيع إعلان جدة، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، معربا عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في ترسيخ سيادة السودان والحفاظ على وحدة مؤسساته وسلامة أراضيه.

وثمن البديوي، اليوم، الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها السعودية وأمريكا، مع جميع الأطراف؛ لتذليل كل العقبات والصعوبات وتقريب وجهات النظر لتحقي الاستقرار والسلام في السودان.

وأعرب عن أمله بأن تسهم استجابة الأطراف السودانية، في ضمان مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية، والوصول إلى حلا سلميا دائما وشاملا يحافظ على سيادة السودان ويحقق طموحات شعبه في الأمن والسلام والاستقرار السياسي والتنمية.

اقرأ المزيد:

التعاون الخليجي يؤكد دعمه للإمارات في استضافة قمة المناخ (COP-28)

وزير الشباب الكويتي يترأس وفد بلاده في اجتماع لجنة وزراء الشباب والرياضة بمجلس التعاون الخليجي في مسقط

«التعاون الخليجي» يدعو أطراف الأزمة السودانية للتهدئة ووقف التصعيد العسكري

«التعاون الخليجي» يعرب عن قلقه البالغ جراء الاشتباكات في السودان ويدعو إلى تغليب الحوار
بقلم أ ش أ