أسعار الذهب اليوم في السعودية والإمارات.. تعرف عليها

يبحث المصريون على أسعار الذهب في الإمارات والسعودية اليوم، بعد القرار الذي أصدرته هيئة الجمارك، والذي يتيح للأشخاص إحضار الذهب من الخارج، من أجل ضبط أسعار المعدن الأصفر في مصر، على أن يتم إعفاء الشخص من الجمارك، دون إعفائه من رسوم بسيطة، مقررة بحسب الجمارك

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في المملكة العربية السعودية، 243.78 ريالاً، أي حوالي 2008 جنيهات مصرية، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 213.31 ريالاً، ويساوي 1775 جنيهاً.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 182.84 ريالاً، يقدر بنحو 1500 جنيه، وجاء سعر أونصة الذهب، شراء اليوم، 7 آلاف و586.25 ريالاً، أي ما يعادل 62 ألف و508 جنيهات مصرية.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، 240 درهماً إماراتياً، أي ما يعادل 2018 جنيهاً مصرياً، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 210 دراهم، تعادل 1766 جنيهاً.

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 180 درهماً إماراتياً، ويكافئ هذا 1513 جنيهاً، في الوقت الذي سجل سعر الأونصة الذهب في الإمارات قيمة 7464.02 درهماً، ويساوي هذا بالجنيه المصري 62 ألف و772 جنيهاً.

يشار إلى أن مصر جاءت في المركز الأول من حيث الدول التي اشترى مواطنوها الذهب في الربع الأول من العام، وجاءت بعدها السعودية، وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بين الدول العربية.