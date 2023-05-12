«القاهرة الإخبارية»: إطلاق 3 صواريخ شرق مدينة رفح من قبل قوات الاحتلال

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت عدة مناطق في قطاع غزة فجر اليوم، بعد ساعات شهدها القطاع من الهدوء، مشيرة إلى تجدد العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية لليوم الرابع على التوالي.

وأضافت «السلامين»، في رسالة على الهواء، اليوم، أنه تم إطلاق 3 صواريخ صوب الأراضي الزراعية شرق مدينة رفح من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم تبعتها المدفعية الإسرائيلية بقذائف صوب مرصد فارغ للمقاومة الفلسطينية دير البلح.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي

وأفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» عن وزارة الصحة في قطاع غزة، بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الثلاثاء الماضي إلى 30 شهيدًا منهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة 93 فلسطينيًا، منهم 32 طفلاً و17 سيدة، فضلًا عن نقص في المواد والمستلزمات الصحية.

إغلاق المعابر الحدودية

وتابعت، أن قوات الاحتلال أغلقت المعابر الحدودية مثل «معبر كرم أبو سالم التجاري» ومنعت إدخال الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد الأساسية والأدوية والوقود لمحطات الكهرباء، فضلا عن اعتقال 31 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية.

ونقلت «السلامين» عن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، وجود 142 حالة صحية مصابة بأمراض مزمنة وخطيرة، يحتاجون إلى رعاية مركزة والمتابعة في المستشفيات، إلا أنه مع إغلاق المعابر يستحيل أن يتوجه المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية.

حياة الفلسطينيين في قطاع غزة

وأكدت أن حياة الفلسطينيين في قطاع غزة «مأساوية» في ظل صعوبة إدخال الإمدادات والمساعدات إلى القطاع بسبب الحصار الذي فرضه الاحتلال منذ سنوات، والذي تلاشت معه أي بيئة اقتصادية لا يستطيع المواطن جلب المؤن والسلع التموينية لأسرته.

ولفتت «السلامين»، إلى أن القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وتحديدًا قرب محطة توليد الكهرباء تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة في مدينة غزة.