ضبط 6 أشخاص في دار السلام وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة

قامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحملة بدائرة القسم إستهدفت ضبط متعاطى ومتجرى المواد المخدرة ، وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:-

ضبط ( 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم ( 15 لفافة من مخدر الهيروين ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ، ميزان حساس ، سلاح أبيض) .

ضبط (عنصر إجرامى) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - 17 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض).

ضبط (عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما ( 10 أكياس من مخدر الآيس ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم .

وبمواجهتهم بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.