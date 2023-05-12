«الداخلية» تكشف ملابسات تغيب سيدة عن منزلها بالشرقية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره من أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متضمنًا استغاثة لأحد المواطنين، بشأن تغيب شقيقة زوجته، مُقيمة بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية من كلٍ من «زوج المتغيبة» مقيم بالزقازيق، ووالدها مقيم بههيا بالشرقية، بتغيب المذكورة لخلافات زوجية ولم يتهما أو يشتبها في غيابها جنائياً.

باستكمال الفحص تبين ارتباط المتغيبة بعلاقة صداقة بأحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز ميت غمر بالدقهلية، وأنها تركت منزلها بمحض إرادتها وتواجدها حالياً برفقة الأخير.

ضبط المتغيبة

بتاريخ 8 الجاري تم ضبطها، وبسؤالها قررت بتركها منزلها بمحض إرادتها، وأضافت بتعرفها على المذكور من خلال موقع «فيسبوك»، وبسؤاله أيد ذلك، وبسؤال والد المذكورة لم يتهمه بشيء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.