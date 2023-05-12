الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 8 ملايين جنيه

أكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المخدرات، إذ أظهرت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عدة عناصر إجرامية بالإتجار في المخدرات بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة قسمي شرطة «أول وثان العامرية – مركز شرطة كفر الدوار» مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام – الأمن المركزي) وبمشاركة الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتي أمن (الإسكندرية - البحيرة) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

- مديرية أمن الإسكندرية ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

- ضبط عنصر إجرامي «له معلومات جنائية» حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته عدد 80,000 قرص مخدر لعقار الترامادول، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

مديرية أمن البحيرة: ضبط عنصر إجرامي «له معلومات جنائية» حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الدوار وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش– سلاح أبيض – مبلغ مالي».

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(8,535,000) جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.