سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة في قطارات السكك الحديدية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما فى عدد من القضايا) حال تواجدهما بمحطة سكك حديد أسوان ، وضبط بحوزتهما ( عدد من الأقراص المخدرة - عدد 6 هواتف محمول) .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة من متحصلات جرائم نشل المواطنين داخل القطارات، وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى عدد 2 من مالكى الهواتف المحمولة ، وبإستدعائهما تعرفا على هواتفهما .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.