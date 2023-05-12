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سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة في قطارات السكك الحديدية

كتب:

محمد بركات
11:34 ص | الجمعة 12 مايو 2023
محمول

محمول

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط (شخصين ، لهما معلومات جنائية ومطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما فى عدد من القضايا) حال تواجدهما بمحطة سكك حديد أسوان ، وضبط بحوزتهما ( عدد من الأقراص المخدرة - عدد 6 هواتف محمول) .

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة من متحصلات جرائم نشل المواطنين داخل القطارات، وبإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى عدد 2 من مالكى الهواتف المحمولة ، وبإستدعائهما تعرفا على هواتفهما .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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