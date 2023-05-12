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«الداخلية»: حملة أمنية موسعة بالقاهرة لضبط «ديلرات» المخدرات

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:59 ص | الجمعة 12 مايو 2023
سيارة شرطة - أرشيفية

سيارة شرطة - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عدد من ديلرات المخدرات على رأسهم ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2500 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط ديلر بالأميرية

ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط سيدة بالمرج

ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المرج  وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع