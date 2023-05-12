«الداخلية» تضبط «أدمن» صفحة على «فيس بوك» بتهمة الاتجار في العملة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية) بإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " يستغلها فى تمكين المشتركين بها من تقديم عروض بين رواد الصفحة لبيع وشراء عملات أجنبية مختلفة بأسعار السوق الموازى مقابل عمولة يتحصل عليها عند إتمام الصفقة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل سكنه وضبط بحوزته (هاتـف محمول) وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تفيد نشاطه الإجرامى.. بمواجهة المتهم إعترف بممارسة النشاط المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.