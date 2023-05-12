تخصيص قطع أراض لإقامة مدارس ومكاتب بريد ووحدة بيطرية بالمنوفية

وافق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بجلسته رقم 1 لدور الانعقاد 32 لسنة 2023 يوم الثلاثاء الماضي، على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني لصالح الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالمجان، لإقامة جمعية زراعية عليها بمساحة 225 مترا بحوض الحكر نمرة 24 زمام طوخ دلكة بمركز تلا، وتخصيص الموقع القديم لمجزر أشمون بمساحة 587.05 متر أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بحوض داير الناحية زمام أشمون لصالح هيئة الأبنية التعليمية لضمها لمدرسة أشمون للتعليم الأساسي لتوسعتها.

تخصيص قطعة أرض لإقامة وحدة بيطرية

كما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني لصالح مديرية الطب البيطري لإقامة وحدة بيطرية عليها بمساحة 264,33 مترا بحوض الجويرة زمام طهواي مركز أشمون، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمساحة 3636 مترا لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة الشهيد طيار صلاح الدين عمر الابتدائية زمام المصيلحة مركز شبين الكوم، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني بمساحة 508.75 متر حوض الجنينة رقم 7 والقطعة A/78 بحوض داير الناحية رقم 11 زمام فيشا الكبرى مركز منوف والمقام عليها مسجد الحاج فهمي أبو عجيلة لصالح مديرية الأوقاف بالمجان للسير في إجراءات إحلال وتجديد المسجد.

تخصيص قطعة أرض لضمها لمدرسة

كما وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمراني لصالح هيئة الأبنية التعليمية بالمجان لضمها لمدرسة الشهيد حمادة غريب بذات الناحية بمساحة 42 مترا، و42 بحوض داير الناحية رقم 11 زمام أجهور الرمل مركز قويسنا، وتخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمراني لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد كفر الشيخ إبراهيم عليها بمساحة 80 متر مربع لخدمة أهالي القرية، وكذا تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمراني لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد نموذجي عليها بمساحة 160 مترا بحوض العشرين البحري زمام شبرا باص مركز شبين الكوم.

كما تمت الموافقة على قبول تبرع مواطن بقطعة أرض بمساحة 1500 متر بالقطعة بحوض المطول الشرقي رقم 4 زمام كفر شبرا زنجي مركز الباجور لإنشاء مدرسة، على أن تسمى باسم مدرسة الرضوى الابتدائية، وذلك على نفقة المتبرع، وتحت إشراف الهيئة، وتخصيص قطعة أرض فضاء أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1794 مترا لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة المدرسة الابتدائية الجديدة عليها.

التبرع بقطعة أرض لبناء مدرس بمنشأة سلطان

فيما تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2372 مترا لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها، بحوض شرب الريح بناحية منشأة سلطان مركز منوف، والموافقة على إدراج مدرسة التربية الفكرية «مؤجرة ومغلقة» بناحية سرسنا الشهداء للسير في إجراءات نزع الملكية على مساحة 1122 مترا، ضمن خطة الهيئة.

ووافق المجلس على إطلاق اسم المتبرع مصطفى السيد شعبان على مدرسة شبرا بخوم الابتدائية بقويسنا، وفقا لعقد التبرع، والموافقة على تغيير اسم المدرسة الرسمية للغات بالمنطقة الثالثة عشر بمدينة السادات إلى مدرسة منارة السادات الرسمية للغات.