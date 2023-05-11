محافظ المنوفية يصرف مساعدات لـ4 أسر متضررة من انهيار منزل بشبين الكوم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام بعدد 4 أسر متضررة من انهيار منزلهم إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية بخاتي بشبين الكوم ، بحضور نائبه محمد موسي، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومدير الجمعية الخيرية ببخاتي، وذلك لتقديم كافة اوجه الدعم المادي والمعنوي للأسر والوقوف بجانبهم ومساعدتهم على تخطى أزمتهم.

مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية للمتضررين ببخاتي

وقام المحافظ بتسليم مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية للمتضررين بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى ، موجها رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتسهيل إجراءات تراخيص بناء منزل للمتضررين والإشراف بنفسه على كافة الإجراءات، وكذا التنسيق مع رجال الأعمال والجمعيات الأهلية لمساعدتهم فى البناء مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .

توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة

من جانبه، أوضح مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية، أنه بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني تم توفير الدعم اللازم للأسر المتضررة من إعاشة يومية ونفقات العلاج للمصابين وغيرها من الضروريات لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على التواصل الدائم مع كافة المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم في كافة الأزمات والظروف الطارئة من أجل تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم، مشيداً بدور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة ودعم مبدأ التكافل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية التي تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.