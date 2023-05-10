محافظ المنوفية يقرر نقل مدير مدرسة إعدادية لتقصيره في عمله

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عددا من لجان امتحانات نهاية العام بالمراحل التعليمية المختلفة بمركز الشهداء، للتأكد من انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس حفاظاً علي مصلحة أبنائنا الطلاب، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ.

تابع المحافظ انتظام سير الامتحانات بعدد من اللجان بمدرسة علي عودة الإعدادية، مؤكدا ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، كما استفسر المحافظ من الطلاب عن بدء اللجان وتوزيع الأسئلة في مواعيدها المقررة ومستوى الامتحانات.

وخلال تفقده لمدرسة علي عودة، قرر المحافظ نقل مدير المدرسة لتقصيره في مهام عمله وضعف الإشراف، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.

فيما تفقد محافظ المنوفية إنتظام سير الامتحانات بمدرسة الشهداء الثانوية الصناعية بنات، والتي تضم 19 لجنة، حيث يؤدي اليوم طالبات الصف الثاني الثانوي امتحان مواد اللغة العربية، التربية الدينية، الأمن الصناعي، وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى انتظام أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على مدير مديرية التربية والتعليم، برفع حالة الاستعداد التام والجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي بكافة الإدارات التعليمية ورصد ومتابعة أي شكاوى ومعوقات وحلها فوراً بما لا يعكر صفو الامتحانات.