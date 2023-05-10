محافظ المنوفية: الانتهاء من تجهيز 6 مجمعات خدمية في مركز الشهداء

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال فرش وتجهيز الأثاث الإدارى بمجمعات الخدمات الحكومية ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى ساحل الجوابر وكفر عشما بمركز الشهداء، تمهيدا إلى دخولهم الخدمة والبدء في التشغيل لتقديم الخدمات بشكل أفضل ومتكامل للمواطنين بالريف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

جولة محافظ المنوفية في قرى حياة كريمة

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال التجهيزات بالمجمعات الخدمية بمركز الشهداء بإجمالي 6 مجمعات، وأكد أن المحافظة بدأت في جني ثمار مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى إحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بالريف، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

فرش المجمعات في مركز الشهداء بأحدث التجهيزات

وتفقد محافظ المنوفية أعمال الفرش بالمجمعات، والذي يضم مكاتب التموين، والشئون الاجتماعية، السجل مدني، البريد، الشهر العقاري، فضلاً عن تجهيزات صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين بالأثاث اللازم وذلك طبقا لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

وأشاد بمستوى حجم التجهيزات التي تمت على أحدث مستوى ووفق تطبيق النموذج الموحد الذي يستخدم ليتلائم مع دورة العمل الجديدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة بسيطة وميسرة تتضمن كافة عناصر الجودة والأمان، وكلف المحافظ مديرة المجمع بمراجعة السياسة التشغيلية والإشراف الدورى على المجمع تمهيدا للتشغيل، ولضمان تأدية الخدمات على أكمل وجه، موجها رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة الدورية لطاقم الأمن بالمجمعات للحفاظ على الممتلكات أعمال الإنشاء والتطوير، والبدء فورا في إجراءات التشغيل التجريبي للمجمعات.

كما تفقد محافظ المنوفية وحدة طب الأسرة بساحل الجوابر والتى تم دخولها الخدمة بحضور وكيل وزارة الصحة، وتابع انتظام سير العمل بمركز التطعيمات وغرفة الطوارئ والرعاية ووجه الأطقم الطبية بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل سريع وعلى أكمل وجه.

وأشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف والتي تؤسس لمرحلة جديدة من مفهوم التنمية علي أرض وطننا الحبيب، فضلاً عن تطوير حياة الإنسان المصري وتغيير نمط حياته الريفية نحو الأفضل.