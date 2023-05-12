إصابة طفل بحروق سقط عليه إناء مياه مغلية بالمنوفية

شهد مركز أشمون بمحافظة المنوفية، إصابة طفل بحروق كبيرة إثر سقوط إناء مياه مغلية عليه، وتم نقله إلى مستشفى أشمون والتي حولته إلى المستشفى التعليمي بشبين الكوم، وانتقبت قوة أمنية إلى المستشفى وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمها في الواقعة.

والدة الطفل تنفي وجود شبهة جنائية

بالإنتقال والفحص من قوة أمنية بمركز أشمون، تبين أن الطفل المصاب يدعى «ا.س» ويبلغ من العمر عامين، وتبين أنه أثناء لعبه في المطبخ سقط عليه إناء المياه المغلية فأصيب بإصابات كبيرة، وأكدت والدة الطفل هذه الرواية خلال التحقيقات، وتبين من الأطباء أن نسبة الحروق متفرقة في جسم الطفل وبنسبة حدوث 20%، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.

مدير الأمن يتلقى إخطار بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بإصابة طفل بدائرة المركز بحروق من الدرجة الثالثة إثر سقوط مياه مغلية عليه أثناء اللعب في مطبخ المنزل، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر يحمل رقم 16024 جنح أشمون، وبسؤال والدته نفت وجود شبهة جنائية وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.