ضبط مخدرات بـ250 ألف جنيه بحوزة شخصين في المنوفية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة السادات، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة السادات، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 3,500 كيلو جرام، وبندقية آلية، وعدد من الطلقات لذات العيار، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والسيارة لسهولة التنقل، وتُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ250 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.