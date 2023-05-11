المنوفية.. نتائج مبشرة لـ«سخا 95» والفدان يصل إلى 16 أردبا

على مدار أشهر عديدة، كانت رعاية «على النفيلى» لأرضه الزراعية فى محافظة المنوفية دقيقة، أملاً فى الوصول إلى أعلى نسبة إنتاجية من محصول القمح هذا العام، وهو ما تحقق بالفعل بالحصول على كمية كبيرة لم يكن يحصل عليها من قبل فى السنوات الماضية، بسبب الاعتماد على نوع أفضل من القمح، والاهتمام من الدولة بالتوعية لتلافى المشكلات.

«اشتغلت على محصول القمح لمدة 6 شهور حتى فترة الحصاد، وربنا كرمنى وجبت إنتاجية كويسة من القمح الموسم ده»، بهذه الكلمات بدأ «النفيلى» حديثه لـ«الوطن»، مؤكداً أن لحظات الحصاد وجنى أى محصول هى وقت الفرح والسعادة للفلاح، وأن حصاد هذا العام كان أكثر من العام الماضى، ووصلت إنتاجية القمح فى الفدان الواحد لـ16 أردباً، وهو ما لم نكن نحققه فى السنوات الماضية.

«النفيلى» أضاف أنه تم الاعتماد على نوع آخر من القمح فى الزراعة بخلاف النوع الذى تتم زراعته كل عام، قائلاً: «اعتمدنا هذا العام على نوع سخا 95، وحقق نتائج جيدة جداً، ولم يحدث به أى مشكلات مثل الأنواع الأخرى»، مؤكداً أن الدولة ممثلة فى مديرية الزراعة كانت تؤدى دورها فى التوعية بشكل مكثف، وهو ما نجح فى الوصول بالمحصول إلى بر الأمان.

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«الأسرة بالكامل شاركت معى فى زارعة ومتابعة وحصاد محصول القمح هذا العام، وكان يوم الحصاد كله أجواء سعيدة وفرحة»، هذا ما أكد عليه «النفيلى»، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى نوع أكثر إنتاجاً أيضاً لتحقيق إنتاجية أكبر وأكبر فى الأعوام المقبلة، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على رفع سعر القمح إلى 1500 جنيه، وهو أضعاف ما كان يتم فى السنوات الماضية، وهو دليل على دعم الرئيس للمزارعين ودعم الزراعة فى المحاصيل الاستراتيجية التى يزرعها الفلاح، مؤكداً أنه تم توريد النسب المحددة من القمح فى الفدان لديه إلى الصوامع والهناجر فى محافظة المنوفية، وكل الفلاحين يقومون بذلك.