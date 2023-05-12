غدًا.. بدء تحويل الطلاب الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية، لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية، حرصًا على مستقبلهم الدراسي، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها تلك الدول.

ضوابط وإجراءات التحويل

وحددت وزارة التعليم العالي عدة ضوابط لتحويل الطلاب من جامعات الخارج، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية الضوابط والإجراءات التنفيذية كالتالي:

* يتقدم الطلاب للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة، اعتبارًا من السبت 13 مايو 2023 وحتى أول أكتوبر 2023.

* الأعداد المسموح بها لا تزيد على 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية في كل جامعة.

* يتقدم الطالب إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة للكلية التي كان يدرس بها في الخارج.

* مبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد أن يكون لكلية مناظرة.

* السنة التحضرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.

* القيد في العام الجامعي 2022-2023 لابد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية.

* القبول يوميًا بأولوية التقدم.

* حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة، يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.

* لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.

* لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024.

اجتياز المواد الدراسية

وتستقبل الجامعة الطلاب لتسلم أوراقهم إلكترونيًا مع مراعاة الأمور التالية:

- صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية.

- إثبات الإقامة بشتى الطرق.

- التسلسل الدراسي ودرجات النجاح مُعتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي -إن وجد- (عدا طلاب الفرقة الأولى).

- المحتوى العلمي الذي درسه الطالب مُعتمد من الجامعة والمكتب الثقافي -إن وجد- (عدا طلاب الفرقة الأولى).

يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر التحويل كأن لم يكن.

تقوم الجامعة بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال قوائم، موضح بها أسماء الطلاب وكلياتهم وجامعاتهم المقيدون بها، لبيان لو كانت هذه الجامعات معادلة أو غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

في حالة لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يتم الاكتفاء بالمقاصة العلمية؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

ولو كانت الجامعة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، فلابد من إضافة امتحان تحديد مستوى بالإضافة إلى المقاصة، لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.

على الجامعة الانتهاء من أعمال المقاصة في خلال 48 ساعة وعلى المجلس الأعلى الرد على استفسار الجامعة عن المعادلة في خلال 48 ساعة أخرى.