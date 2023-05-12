قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر.. «لو عايز تقدم»

كشف المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الصفحة الرسمية على الموقع الرئيس له عبر الإنترنت، عن قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر، وذلك لطلاب الثانوية العامة وما يُعادلها من شهادات الراغبين في الالتحاق ببرامجها المختلفة في تنسيق 2024، خاصة بعد الإعلان عن فتح باب التقدم للالتحاق بها لطلاب الشهادات العربية و الأجنبية والطلاب الراغبين في التحويل من الجامعات الروسية والسودانية والأوكرانية.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

وأوضح المجلس قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر المنتشرة بمختلف المحافظات و التي تخضع لقانون تنظيم الجامعات.

الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

- جامعة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة

- جامعة مصر الدولية شرق محافظة القاهرة

- الجامعة الألمانية في مصر منطقة التجمع الخامس محافظة القاهرة.

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات محافظة القاهرة

- جامعة الأهرام الكندية مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة

- الجامعة البريطانية في مصر مدينة الشروق

- جامعة سيناء، بمحافظة شمال سيناء

- جامعة المستقبل بمنطقة التجمع الخامس محافظة القاهرة

- جامعة فاروس بمحافظة الإسكندرية

- جامعة النهضة محافظة بني سويف

- الجامعة المصرية الروسية مدينة بدر محافظة القاهرة

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة

- جامعة هليوبوليس وتقع شرق محافظة القاهرة

- جامعة دراية محافظة المنيا

- جامعة بدر محافظة القاهرة

- جامعة الجيزة الجديدة بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة

- جامعة حورس بمحافظة دمياط

- الجامعة المصرية الصينية بمحافظة القاهرة