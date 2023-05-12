إزالة 259 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات، التي تنفذ تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كل التعديات.

مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والزراعية

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 33 حالات تعد جديدة في بني سويف

وناقش محافظ بني سويف التقرير الذي أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة بالمحافظة، الذي تضمن الإشارة إلى نتائج حملات إزالة التعديات، إذ جرى إزالة 33 حالة أمس وصباح اليوم، ليصل إجمالي ما جرى إزالته منذ بدء المرحلة في 29 أبريل الماضي وحتى اليوم، إلى 259 حالة تعد منها 189حالة بناء، و70 حالة تعد زراعة.

استمرار حملات الإزالة في جميع محافظات الجمهورية

يشار إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة تنفذ على 3 مراحل متتالية، وبدأت السبت قبل الماضي 29 أبريل بالمرحلة الأولى التي تستمر حتى 19 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخير خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.