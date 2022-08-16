إزالة 168حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في حملات المرحلة الأولى ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات والتي بدأت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

محافظ بني سويف يوجه بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات

ووجه المحافظ بأهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، خاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ.

محافظ بني سويف يناقش التقرير اليومي لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وناقش محافظ بني سويف التقرير، الذي قدمه أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة ببني سويف، وتضمن الإشارة إلى أنه تم إزالة 23 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 2303 متراً، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه خلال 3 أيام منذ انطلاق المرحلة الأولى إلى 168 حالة تعد ما بين 140 تعد بالبناء على مساحة 7877 مترًا من أملاك الدولة، و28 حالة تعد على مساحة 4 قراريط و21 سهمًا من الأرض الزراعية، وذلك في ظل تنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات الأمنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.

يًذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتابعة، بدأت في 13 أغسطس الجاري بالمرحلة الأولى وتستمر حتى 1سبتمبر المقبل، تليها المرحلة الثانية من 10 إلى 29 سبتمبر 2022، ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر القادم.