«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تواصل قصف غزة والفصائل ترد برشقات صاروخية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن إسرائيل أعلنت سماع دوي صفارات الإنذار من ضربات صاروخية دوت في المستوطنات ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أي أضرار، إذ تحدثت القاهرة الإخبارية عن إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية، اعترض بعضها القبة الحديدية، وأصابت إحدى القذائف صوبة زراعية في عسقلان.

قذائف صاروخية صوب المستوطنات المحاذية

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، اليوم الجمعة، قذائف صاروخية صوب المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر، ردًا على قيام طائرات إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بسلسلة جديدة من الغارات على عدة مناطق في قطاع غزة، وخلف القصف أضرارًا مادية في الأماكن المستهدفة وبعض منازل وممتلكات المواطنين المجاورة، دون أن يتم الإبلاغ عن إصابات.

ارتفاع حصيلة الشهداء

وذكرت أن طائرات إسرائيل أغارت على أراضٍ زراعية ومناطق خالية غرب مدينة غزة، وشرق بلدتي بيت لاهيا وبيت حانون شمال القطاع، وغرب مخيم النصيرات وشرق مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شنت غارة شرق محافظة رفح، واستهدفت أرضًا فارغة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 31 شهيدًا منهم 6 أطفال و3 سيدات.