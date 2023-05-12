جلسة مباحثات كويتية أمريكية حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

عقد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح مع نظيرة الأمريكي أنتوني بلينكن، جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الحيوية والهامة في المنطقة ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود الدولية المشتركة لإحلال السلام والاستقرار ومن بينها التطورات الأمنية في السودان.

وضع حد للاقتتال في السودان

وأشاد وزير الخارجية الكويتي - خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم، بالجهود المشتركة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والمملكة العربية السعودية لوضع حد للاقتتال وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين وإنهاء الأزمة عبر الحوار بين الأطراف الأشقاء مثمنا الجهود الفاعلة للإدارة الأمريكية في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أثنى الشيخ سالم الصباح على متانة التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين في المحافل الدولية المختلفة، معربا عن تطلعه لمواصلة نسق هذا التعاون على الصعد كافة مشيدا بالمستوى المرموق الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة.

وثمن الشيخ سالم الصباح خلال جلسة المباحثات ما توصلت إليه العلاقات التاريخية من مستويات رفيعة تجلت بشراكة استراتيجية وثيقة وتعاون ثنائي متميز بين البلدين الصديقين على المستويات كافة وفي مختلف الميادين حققت نجاحات عديدة وإنجازات مشتركة.

ومن جانبه عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مستهل اللقاء عن وافر الامتنان والعرفان على ما قامت به الكويت من جهود وما قدمته نحو مساعدة إجلاء المواطنين والرعايا الأمريكيين من السودان في ظل أوضاع أمنية حرجة ومعقدة مشيدا بهذا الموقف الذي يعكس متانة الروابط التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأعرب بلينكن عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة المتميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة مع دولة الكويت في جميع المجالات، مشيدا بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية آملا الارتقاء بها إلى أبعاد أوسع وأكثر شمولية مشيدا بمستوى التواصل والتعاون الدائم بين البلدين الصديقين على الساحة الدولية معربا عن ثنائه بحكمة دولة الكويت واتزان سياستها الخارجية ومساعيها الدائمة نحو ترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة.

ملف الأزمة السورية

كما تناول اللقاء التطرق إلى ملف الأزمة السورية والجهود الدولية والمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين والتصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى المستجدات على الساحة العراقية واليمنية.

وكانت الأزمة في أوكرانيا وتبعاتها على الصعيدين الاقليمي والدولي أحد محاور المباحثات وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة تداعياتها كذلك ومناقشة مجالات التعاون المشترك فيما يتصل بمسار الدعم الإنساني للشعوب المنكوبة والمتضررة وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأعاد الوزيران التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعرب الجانبان عن التطلع المشترك لعقد أعمال الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي بين الكويت والولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الحالي في الكويت تحقيقا للرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين نحو آفاق أوسع ومستقبل أرحب يعكس تلك التطلعات ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

يذكر أن الزيارة الرسمية التي يجريها الشيخ سالم الصباح تعد الأولى له إلى العاصمة الأمريكية منذ توليه منصبه وزيرا للخارجية.