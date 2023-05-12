وزير الخارجية السعودي: سنعمل حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السودان

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، إن المملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار إلى السودان وشعبه.

وأوضح بن فرحان، حسبما أفادت قناة «السعودية» الإخبارية، اليوم، أنّ مدينة جدة جمعت ممثلي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع في مبادرة لحل الازمة، مؤكدا أن المحادثات التي تمت وإعلان الالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى وأن الأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقّعا، أمس، على اتفاق مبادئ أولي في جدة، والذي يقر بالتزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في تسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين، والالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه.