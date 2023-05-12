وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتحويل المتغيبين عن العمل بمركز غسيل كلوي الغار للتحقيق

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مركز الغسيل الكلوي بالغار التابع لمستشفى الزقازيق العام، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين به، وأعمال التطوير الجارية بالمركز.

غياب طبيبة وفني معمل وفني أشعة

وتفقد وكيل وزارة الصحة، الأقسام الطبية المختلفة بالمركز، وتلاحظ غياب طبيبة وفني معمل وفني أشعة عن النوبتجية، ووجه بتوزيعهم خارج المستشفى وفقاً لحاجة العمل، وتوزيع فني المعمل إلى بنك الدم التجميعي بمستشفى منيا القمح المركزي لسد العجز.

تطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى

وتفقد قسم الحضانات موجها بعدم وضع أي مستلزمات على الحضانة، زيادة عن الاستهلاك اليومي للطفل، وذلك بما يتناسب مع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم الكلى الصناعي لرفع كفاءته، والذي يضم عدد 35 ماكينة غسيل كلوي، ويقوم بخدمة 56 مريض كلى، والوقوف على نسب التنفيذ، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال لخدمة المرضى، والبالغ التكلفة التقديرية لها 450 ألف جنيه.

كما وجه الدكتور هشام مسعود بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة ببعض الرواكد والكهنة، وتشكيل لجنة لدراسة إمكانية استغلالها من عدمه، كما تلاحظ وجود مياه مجمعة مسربة من خارج المركز، موجها بسرعة المعالجة، بعد معرفة أسباب التسريب والعرض على وكيل الوزارة.